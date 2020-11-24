Телеврач Мясников высказался за встречу Нового года

Российский врач и телеведущий Александр Мясников дал совет жителям страны касательно проведения новогодних праздников.

По его мнению, COVID-19 не должен лишить граждан их излюбленного торжества, сообщил он в своем Telegram. «Праздники надо справлять, жизни надо радоваться и человеком свободным себя необходимо чувствовать! Иначе нас поглотят недуги в тысячу раз страшнее, чем COVID-19!» — написал доктор.

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Он призвал встречать Новый год, но с родными и друзьями. Мясников отметил, что эпидемия COVID-19 — не время для новогодних корпоративов.

Ранее Мясников прокомментировал решение о том, что лица, контактировавшие с больными коронавирусом, должны находиться на самоизоляции 14 дней, после чего могут покидать место жительства или обсерватор без теста на COVID-19. Соответствующие изменение в постановлении главного государственного санитарного врача РФ утвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как отметил телеведущий, пик заразности больного приходится на время до появления первых симптомов и на первый день проявленной болезни, после этого риски заражения за 5-6 дней спадают, однако тест на коронавирус может давать положительный результат еще 18 дней, а у 20% заболевших – несколько месяцев, при этом они не являются источниками инфекций.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Новый ГодКоронавирусВрачи
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