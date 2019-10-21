Телеведущий Владимир Соловьёв попал в Книгу рекордов Гиннесса
Владимир Соловьёв внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Как пишет РИА Новости, телеведущий побил рекорд по самому длительному пребыванию в прямом эфире в течение одной недели. Как пишет RT, ссылаясь на сайт Книги рекордов Гиннесса, с 18 по 24 марта этого года он находился в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд.
Таким образом Владимир Соловьёв превзошёл достижение японца Монты Мино более чем на 4 часа. По словам самого журналиста, для фиксации рекорда ему понадобилось пять дней подряд находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки.
Как напоминает НСН, ранее телеведущий выступил за отмену в России моратория на смертную казнь. Такую необходимость он усмотрел после известия об убийстве ранее судимым мужчиной девятилетней девочки в Саратове.
«Это тяжелейший вопрос. Потому надо рассматривать — по каким именно статьям вводить. И по каким из них должны работать системы сдержек, проверок. Тут миллион нюансов. Именно поэтому смертная казнь — должна быть. И должна быть исключительной мерой. Тогда отсутствуют всяческие сомнения», — заявил журналист.
Добавим, после резонансного убийства школьницы в Саратове поднять вопрос об отмене моратория на смертную казнь намерены и в Госдуме.
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