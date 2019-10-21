Телеведущий Владимир Соловьёв попал в Книгу рекордов Гиннесса

Владимир Соловьёв внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Как пишет РИА Новости, телеведущий побил рекорд по самому длительному пребыванию в прямом эфире в течение одной недели. Как пишет RT, ссылаясь на сайт Книги рекордов Гиннесса, с 18 по 24 марта этого года он находился в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Таким образом Владимир Соловьёв превзошёл достижение японца Монты Мино более чем на 4 часа. По словам самого журналиста, для фиксации рекорда ему понадобилось пять дней подряд находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки.