Шоу фриков. Соловьёв оценил свадьбу Собчак и Богомолова

Телеведущий Владимир Соловьев охарактеризовал бракосочетание Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова как «шоу фриков». В радиоэфире программы «Полный контакт» журналист заметил, что ничего иного просто нельзя было ожидать, передаёт Ura.ru.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября в Москве. К Грибоедовскому ЗАГСу брачующиеся прибыли на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После таинства венчания состоялось масштабное свадебное торжество в Музее Москвы.

Там в один прекрасный момент невеста появилась на сцене в черном боди и красной подвязке. Собчак исполнила эротический танец с элементами стриптиза под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня». Судя по всему, родителям Богомолова — 82-летнему кинокритику Юрию Богомолову с супругой Ольгой Ульяновой — такое поведение новоиспечённой невестки пришлось не по душе. Сразу после танца они покинули торжество.

Как отмечает РИА ФАН, приданое Ксении Собчак журналисты оценили в сотни миллионов рублей. По данным телеканала НТВ, телеведущая и блогер владеет двумя квартирами в центре столицы, а также особняком в Московской области. Причём там же уже строится еще один дом для ее маленького сына. Сбережения Собчак на банковских счетах оцениваются в 400 миллионов рублей.

