Телеведущий НТВ напомнил о социальной дистанции даже в радости

«Открыв рестораны, кафе, фитнес-клубы, спортивные и детские площадки. Я лично, не скрою, сегодня в перерыве между съёмками насладился обедом в любимом и, к счастью, выжившем кафе и прямо готов был расцеловать всех его сотрудников. Но, конечно, сдержался, потому что надо соблюдать социальную дистанцию», – сказал он НСН.

Кроме того, журналист Сергей Малоземов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о реальных способах заражения коронавирусом с учетом последних научных исследований.