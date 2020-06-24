Телеведущий НТВ напомнил о социальной дистанции даже в радости

В Москве настал третий этап снятия коронавирусных ограничений.

Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов напомнил слушателям НСН о необходимости соблюдения мер безопасности и после снятия ограничений.

Бабушки – на лавочки, дети – на качели. Третий этап снятия ограничений в Москве

«Открыв рестораны, кафе, фитнес-клубы, спортивные и детские площадки. Я лично, не скрою, сегодня в перерыве между съёмками насладился обедом в любимом и, к счастью, выжившем кафе и прямо готов был расцеловать всех его сотрудников. Но, конечно, сдержался, потому что надо соблюдать социальную дистанцию», – сказал он НСН.

Кроме того, журналист Сергей Малоземов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о реальных способах заражения коронавирусом с учетом последних научных исследований.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:КарантинМоскваСергей Малоземов
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