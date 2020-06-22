Бабушки – на лавочки, дети – на качели. Третий этап снятия ограничений в Москве

Третий этап отмены ограничительных мер, как и было запланировано, состоится 23 июня. С этого дня в полном объеме заработают рестораны и кафе, откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, будут сняты ограничения на работу библиотек и детских садов, - сообщил мэр Москвы. Одним из самых долгожданных Сергей Собянин назвал снятие запрета на использование элементов общественной инфраструктуры. «Детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – заниматься на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», - написал столичный мэр в своем блоге. Введенные с 5 марта ограничения столичные власти стали постепенно отменять с середины мая, а в дальнейшем был представлен трехэтапный план по снятию большинства запретов. С 9 июня были отменены самоизоляция и пропуска для поездок по городу, открылись парикмахерские, ветклиники, полноценно заработал каршеринг. С 16 числа были сняты ограничения на работу стоматологических клиник, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, заработали летние веранды кафе.

Новое смягчение ограничений в Москве стало возможным благодаря сохраняющейся тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом, - пояснил Сергей Собянин. По его словам, по сравнению с предыдущей неделей число вновь выявляемых случаев заражения сократилось на 10%. За последние сутки в Москве выявлено 1068 новых случаев заражения COVID-19. «Не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни», - отметил Собянин, однако предупредил, что решение о снятии остающихся ограничений будет приниматься, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии. Пока под запретом остается проведение массовых мероприятий, в силе – и требования о соблюдении социальной дистанции и обязательном ношении масок на улице и перчаток в магазинах.

Между тем, масочный режим придется соблюдать в том числе и осенью, - следует из слов вице-премьера Татьяны Голиковой. Такой прогноз она объяснила необходимостью предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а, кроме того, избежать заражения сезонными простудными заболеваниями. «Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, - сказала она. - Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью». Коронавирус хоть и становится менее активным, но никуда не уходит, - предупредила вице-премьер.

