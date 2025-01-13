Телеведущий Николаев подтвердил, что попал в больницу с переломом

Народный артист РФ и телеведущий Юрий Николаев подтвердил, что попал в больницу с переломом и отметил, что «упал на ровном месте».

«Правда, да, перелом. На ровном месте (упал – ред. НСН), как всегда», - сказал он в разговоре с РИА Новости.