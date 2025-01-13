Телеведущий Николаев подтвердил, что попал в больницу с переломом
Народный артист РФ и телеведущий Юрий Николаев подтвердил, что попал в больницу с переломом и отметил, что «упал на ровном месте».
«Правда, да, перелом. На ровном месте (упал – ред. НСН), как всегда», - сказал он в разговоре с РИА Новости.
Артист добавил, что в больнице ему придется провести неделю.
Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что Николаева якобы увезли в реанимацию с переломом бедра. Отмечалось, что он споткнулся дома о мебель, упал и сломал бедренную кость. Указывается, что сейчас шоумен восстанавливается в обычной палате, в которую был переведен из реанимации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru