Телеведущий Николаев подтвердил, что попал в больницу с переломом

Народный артист РФ и телеведущий Юрий Николаев подтвердил, что попал в больницу с переломом и отметил, что «упал на ровном месте».

«Правда, да, перелом. На ровном месте (упал – ред. НСН), как всегда», - сказал он в разговоре с РИА Новости.

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Артист добавил, что в больнице ему придется провести неделю.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что Николаева якобы увезли в реанимацию с переломом бедра. Отмечалось, что он споткнулся дома о мебель, упал и сломал бедренную кость. Указывается, что сейчас шоумен восстанавливается в обычной палате, в которую был переведен из реанимации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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