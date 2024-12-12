«Дальше на костылях»: Кристина Асмус рассказала об операции после перелома

Кристине Асмус заявила изданию Starhit, что после перелома ноги ей сделали сложную операцию, которая длилась «почти четыре часа без антракта».

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По её словам, помимо разрыва передней крестообразной связки врачи диагностировали у неё ещё и разрыв мениска.

Также актриса рассказала, что медикам пришлось брать материал «из второй ноги, которая теперь тоже болит и зашита».

«Дальше на костылях и гарцевать мне теперь в пикантных компрессионных чулках», — заключила Асмус, добавив, что на восстановление потребуется до четырёх недель.

Ранее в СМИ появилась информация, что актёра Сергея Белоголовцева экстренно прооперировали из-за аппендицита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Антон Новодережкин
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