«Дальше на костылях»: Кристина Асмус рассказала об операции после перелома
Кристине Асмус заявила изданию Starhit, что после перелома ноги ей сделали сложную операцию, которая длилась «почти четыре часа без антракта».
По её словам, помимо разрыва передней крестообразной связки врачи диагностировали у неё ещё и разрыв мениска.
Также актриса рассказала, что медикам пришлось брать материал «из второй ноги, которая теперь тоже болит и зашита».
«Дальше на костылях и гарцевать мне теперь в пикантных компрессионных чулках», — заключила Асмус, добавив, что на восстановление потребуется до четырёх недель.
Ранее в СМИ появилась информация, что актёра Сергея Белоголовцева экстренно прооперировали из-за аппендицита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- «Дальше на костылях»: Кристина Асмус рассказала об операции после перелома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru