СМИ: Телеведущего Юрия Николаева увезли в реанимацию после праздников с переломом бедра
13 января 202512:21
Телеведущего Юрия Николаева госпитализировали с переломом, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, мужчина споткнулся дома о мебель, упал и сломал бедренную кость.
Николаеву провели срочную операцию, он провел в реанимации два дня. Сейчас шоумен восстанавливается в обычной палате.
Ранее сын народного артиста России Михаила Боярского Сергей опроверг информацию о том, что его отца экстренно госпитализировали, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru