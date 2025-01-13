СМИ: Телеведущего Юрия Николаева увезли в реанимацию после праздников с переломом бедра

По данным СМИ, мужчина споткнулся дома о мебель, упал и сломал бедренную кость.

Николаеву провели срочную операцию, он провел в реанимации два дня. Сейчас шоумен восстанавливается в обычной палате.

Ранее сын народного артиста России Михаила Боярского Сергей опроверг информацию о том, что его отца экстренно госпитализировали, напоминает RT.

