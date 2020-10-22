Телеведущий Михаил Шац переболел COVID-19

Телеведущий и актер Михаил Шац перенес коронавирусную инфекцию. Представитель артиста отметил, что он уже выписан из больницы и чувствует себя нормально, сообщает РИА Новости.

Сам Шац на своей странице в Instagram написал, что его «2020 год был бы неполным без этой болезни» Кроме того, он выразил благодарность врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке, отмечает RT.

«Всем пис и социальная дистанция!», - написал Шац в социальной сети.

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А ранее в четверг, 22 октября, стало известно, что актёр Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом ТАСС рассказал агент артиста. Ранее Куценко сообщил в своём Instagram об обнаруженном у него коронавирусе.

«COVID-19 — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!» — написал актёр.

Он также призвал сограждан носить маски и соблюдать дистанцию.

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ФОТО: pixabay.com
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