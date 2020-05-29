Телеведущий Губерниев призвал москвичей придерживаться установленных норм при совершении прогулок

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев призвал москвичей соблюдать требования социальной дистанции при прогулках по городу. Об этом он заявил в интервью Агентству городских новостей «Москва».

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Губерниев, в частности, отметил необходимость в текущей ситуации пандемии быть внимательными и осторожными. По его словам, при следовании установленным правилам при выходе на улицу «мы сумеем сберечь себя и сберечь наш любимый город».

Также телеведущий подчеркнул необходимость ношения средств индивидульной защиты в местах массового скопления людей. Губерниев добавил, что сам решил пользоваться маской и перчатками в течение нескольких месяцев.


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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:Москва
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