Бильжо: Мы победили коронавирус, но только на словах

Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Парад Победы пройдет 24 июня

Названа новая дата проведения парада Победы. Мероприятие пройдет 24 июня. При этом, мэр Москвы Сергей Собянин исключил свободный доступ на Красную площадь в день парада.

Андрей Бильжо: «Друзья мои, что такое шизофрения? Это раздвоение личности. Что такое амбивалентность? Это неспособность сделать выбор. Есть такой еврейский анекдот. Мама подарила сыну два галстука, он долго выбирал, в каком прийти к маме. Когда он пришел к ней, мама спросила: «а что, тот второй не понравился?» Эта история с парадом напоминает мне и этот анекдот, и это психическое расстройство», – прокомментировал в интервью НСН Андрей Бильжо. 

2

Голосование по Конституции пройдет дистанционно или на открытом воздухе

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти дистанционно, или же на открытом воздухе – под навесами у зданий, где обычно располагаются избирательные комиссии. Оба варианта сейчас рассматривает ЦИК.

Андрей Бильжо: «Или голосование уже прошло, а мы об этом не знаем. Результат известен, друзья мои. Я вам его не скажу, но все вы его, конечно, знаете», – подметил художник в эфире НСН.

3

Россия постепенно выходит из ограничительного режима из-за COVID-19

Во многих регионах начались послабления ограничений. В частности, в Москве с понедельника открываются парки и непродовольственные магазины. А в Петербурге отменят обязательное ношение масок и перчаток.

Андрей Бильжо: «Ура, товарищи! Мы победили коронавирус, правда, только на словах. Вирус коварен. Как только мы расслабимся, он придет снова к нас и скажет: «Здравствуйте, россияне, я люблю вас за вашу смелость», – предупредил он слушателей НСН.

4

Четверть россиян назвали пандемию выдумкой заинтересованных лиц

Четверть россиян называют коронавирус «выдумкой заинтересованных лиц», опасность которого преувеличена. Такие данные приводит Высшая школа экономики.

Андрей Бильжо: «Добавлю от себя, они же считают, что земной шар стоит на трех китах, и Солнце вращается вокруг Земли», – сказал он НСН.

5

Карантин создал в России новую категорию онлайн-покупателей

Карантин создал в России новую категорию онлайн-покупателей. Это люди от 55 лет и старше, которые впервые попробовали что-нибудь купить через интернет.

Андрей Бильжо: «Всегда есть что-то положительное в чем-то отрицательном. Учиться никогда не поздно», – поделился своим мнением художник с НСН.

6

В Китае пес несколько месяцев ждал в больнице умершего от коронавируса хозяина

В китайском городе Ухань пес несколько месяцев ждал в больнице хозяина, который скончался от COVID-19, пишет Oriental Daily News. Отмечается, что мужчину госпитализировали с коронавирусом в феврале. Собаку пациент забрал с собой в медучреждение. Вскоре мужчина скончался, однако его питомец отказывался покидать территорию больницы.

Андрей Бильжо: «Я всегда говорил, что собаки лучше людей. А до меня сказали – чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. И неважно, где они», – подытожил в беседе с НСН Андрей Бильжо.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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