Бильжо: Мы победили коронавирус, но только на словах
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Парад Победы пройдет 24 июня
Названа новая дата проведения парада Победы. Мероприятие пройдет 24 июня. При этом, мэр Москвы Сергей Собянин исключил свободный доступ на Красную площадь в день парада.
Андрей Бильжо: «Друзья мои, что такое шизофрения? Это раздвоение личности. Что такое амбивалентность? Это неспособность сделать выбор. Есть такой еврейский анекдот. Мама подарила сыну два галстука, он долго выбирал, в каком прийти к маме. Когда он пришел к ней, мама спросила: «а что, тот второй не понравился?» Эта история с парадом напоминает мне и этот анекдот, и это психическое расстройство», – прокомментировал в интервью НСН Андрей Бильжо.
Голосование по Конституции пройдет дистанционно или на открытом воздухе
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти дистанционно, или же на открытом воздухе – под навесами у зданий, где обычно располагаются избирательные комиссии. Оба варианта сейчас рассматривает ЦИК.
Андрей Бильжо: «Или голосование уже прошло, а мы об этом не знаем. Результат известен, друзья мои. Я вам его не скажу, но все вы его, конечно, знаете», – подметил художник в эфире НСН.
Россия постепенно выходит из ограничительного режима из-за COVID-19
Во многих регионах начались послабления ограничений. В частности, в Москве с понедельника открываются парки и непродовольственные магазины. А в Петербурге отменят обязательное ношение масок и перчаток.
Андрей Бильжо: «Ура, товарищи! Мы победили коронавирус, правда, только на словах. Вирус коварен. Как только мы расслабимся, он придет снова к нас и скажет: «Здравствуйте, россияне, я люблю вас за вашу смелость», – предупредил он слушателей НСН.
Четверть россиян назвали пандемию выдумкой заинтересованных лиц
Четверть россиян называют коронавирус «выдумкой заинтересованных лиц», опасность которого преувеличена. Такие данные приводит Высшая школа экономики.
Андрей Бильжо: «Добавлю от себя, они же считают, что земной шар стоит на трех китах, и Солнце вращается вокруг Земли», – сказал он НСН.
Карантин создал в России новую категорию онлайн-покупателей
Карантин создал в России новую категорию онлайн-покупателей. Это люди от 55 лет и старше, которые впервые попробовали что-нибудь купить через интернет.
Андрей Бильжо: «Всегда есть что-то положительное в чем-то отрицательном. Учиться никогда не поздно», – поделился своим мнением художник с НСН.
В Китае пес несколько месяцев ждал в больнице умершего от коронавируса хозяина
В китайском городе Ухань пес несколько месяцев ждал в больнице хозяина, который скончался от COVID-19, пишет Oriental Daily News. Отмечается, что мужчину госпитализировали с коронавирусом в феврале. Собаку пациент забрал с собой в медучреждение. Вскоре мужчина скончался, однако его питомец отказывался покидать территорию больницы.
Андрей Бильжо: «Я всегда говорил, что собаки лучше людей. А до меня сказали – чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. И неважно, где они», – подытожил в беседе с НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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