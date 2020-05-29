Бильжо: Мы победили коронавирус, но только на словах

Андрей Бильжо: «Друзья мои, что такое шизофрения? Это раздвоение личности. Что такое амбивалентность? Это неспособность сделать выбор. Есть такой еврейский анекдот. Мама подарила сыну два галстука, он долго выбирал, в каком прийти к маме. Когда он пришел к ней, мама спросила: «а что, тот второй не понравился?» Эта история с парадом напоминает мне и этот анекдот, и это психическое расстройство», – прокомментировал в интервью НСН Андрей Бильжо.