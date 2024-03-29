Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации

Телеведущий Алексей Куличков опроверг сообщения о своей госпитализации. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

СМИ: Телеведущий Куличков попал в больницу с инсультом

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 47-летнего Куличкова госпитализировали с инсультом.

«У меня все хорошо, я здоров», — поделился телеведущий.

Ранее президент международной академии телевидения и радио (IATR), журналист и телеведущий Леонид Млечин опроверг появившиеся в СМИ сообщения о своей госпитализации с коронавирусом.

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ФОТО: ТАСС / Юрий Самолыгин
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