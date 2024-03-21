Журналист Млечин опроверг сведения о своей госпитализации
Советский и российский телеведущий и журналист, президент международной академии телевидения и радио (IATR) Леонид Млечин опроверг заявления о своей госпитализации. Об этом сообщило агентство ТАСС.
«Возможно, кого-то этим огорчу, но я дома, здоров, сижу работаю», — заявил собеседник агентства.
Особенно забавной показалась Млечину информация о том, что врачи прибыли в его московскую квартиру, поскольку журналист проживает за городом уже более 10 лет.
Ранее музыкального продюсера Валерия Белоцерковского госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru