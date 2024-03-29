СМИ: Телеведущий Куличков попал в больницу с инсультом
Актера и телеведущего Алексея Куличкова госпитализировали в Московской области с инсультом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 47-летний Куличков почувствовал себя плохо еще 23 марта. Телеведущий вызвал скорую помощь, но отказался от госпитализации. Однако на следующий день Куличкову стало хуже: у мужчины появилась слабость конечностей, тошнота, головокружение.
«На этот раз медики забрали Куличкова с инсультом в тяжелом состоянии. У мужчины есть сопутствующая гипертоническая болезнь», — пишет Mash.
Алексей Куличков наиболее известен как ведущий программы «Такси», отмечает телеканал «360». Шоу выходило в 2000-х годах на канале ТНТ.
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