Журналистка Оуэнс заявила о подготовке покушения на нее после расследования о поле жены Макрона
Американская журналистка Кэндис Оуэнс распространила заявление о готовящемся на неё покушении, сообщает РИА Новости.
Ранее она заявила, что жена президента Франции Бриджит Макрон является биологическим мужчиной. Оуэнс утверждает, что получила информацию от источника во французских властных кругах. Проверив его достоверность, она сочла угрозу реальной.
По версии журналистки, задачу по её ликвидации поручили одной из групп национальной жандармерии. Также под угрозой находится жизнь коллеги — журналиста Ксавье Пуссара, делавшего аналогичные заявления.
Оуэнс считает, что жена Макрона должна сдать тест по определению пола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журналистка Оуэнс заявила о подготовке покушения на нее после расследования о поле жены Макрона
- СМИ: Зеленский рискует столкнуться с тройной угрозой для своей власти
- СМИ: США готовятся начать скрытые операции в Венесуэле
- В соцсетях набирает популярность тренд на сидение в полной тишине
- Группу похищавших ветеранов СВО вымогателей задержали в Москве
- В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир
- Новиков: Желание ЕС изменить четыре пункта является отрицанием плана Трампа
- «Победа», «MAX» и «нейросеть» названы словами 2025 года в РФ
- СМИ: Жёсткая драка произошла после футбольного матча в Москве
- Трамп заявил, что план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru