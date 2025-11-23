Журналистка Оуэнс заявила о подготовке покушения на нее после расследования о поле жены Макрона

Ранее она заявила, что жена президента Франции Бриджит Макрон является биологическим мужчиной. Оуэнс утверждает, что получила информацию от источника во французских властных кругах. Проверив его достоверность, она сочла угрозу реальной.

По версии журналистки, задачу по её ликвидации поручили одной из групп национальной жандармерии. Также под угрозой находится жизнь коллеги — журналиста Ксавье Пуссара, делавшего аналогичные заявления.

Оуэнс считает, что жена Макрона должна сдать тест по определению пола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

