Телеведущая Утяшева рассказала о своем похищении в детстве

По её словам, недоброжелатели отца увезли ее в другой город. «Мне говорят: „Подождешь здесь папу“. Меня никто не обижает, я спокойно сажусь ждать папу», — сказала гимнастка.

Похитители попросили у нее отрезать косичку, чтобы к ней быстрее приехал отец. Причем, злоумышленники говорили с ней уважительно и накормили гречкой. В какой-то момент Утяшевой удалось сбежать.

После этого она выбежала на дорогу, где ее подобрал водитель фуры. Мужчина сразу предложил отвезти ее домой.

«Оказывается, меня в Воронеж увезли», — рассказала спортсменка.

Напомним, российская спортсменка, мастер спорта международного класса, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева была послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Она рассказала, что для нее это очень почётное и ответственное звание.

