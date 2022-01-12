Волоколамского депутата похитили в Подмосковье

В Подмосковье неизвестные похитили депутата Совета депутатов города Волоколамск Юрия Бабича. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на жену чиновника Екатерину.

Супруга политика рассказала, что она вместе с мужем выехала из дома в 10.30 утра. На светофоре за ними остановилась машина ГАИ. Когда они начали движение, автомобиль ГИБДД обогнал их по встречной полосе и потребовал прижаться к обочине. После этого, по совам женщины, к ним подошел замначальника местного ГАИ Александр Скворцов и забрал у нее документы из-за того, что она якобы не пропустила пешехода.

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Собеседница агентства добавила, что после этого к автомобилю депутата подъехала белая Lada Vesta. Из нее вышли четверо мужчин, которые представились сотрудниками уголовного розыска и попросили чиновника выйти из автомобиля. Когда Бабич отказался сделать это, злоумышленники вытолкали его из машины, дали ему какую-то бумагу, после чего увезли в неизвестном направлении.

Адвокат жены волоколамского депутата Андрей Алешкин отметил, что правоохранители города отрицают свою причастность к произошедшему и не располагают информацией о местонахождении политика. Правозащитник добавил, что супруга Бабича написала заявление в полицию в связи с похищением мужа и в прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий сотрудников ГИБДД, остановивших машину.

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ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов
ТЕГИ:ПохищениеГИБДДДепутатПодмосковьеВолоколамск
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