Волоколамского депутата похитили в Подмосковье

Собеседница агентства добавила, что после этого к автомобилю депутата подъехала белая Lada Vesta. Из нее вышли четверо мужчин, которые представились сотрудниками уголовного розыска и попросили чиновника выйти из автомобиля. Когда Бабич отказался сделать это, злоумышленники вытолкали его из машины, дали ему какую-то бумагу, после чего увезли в неизвестном направлении.

Адвокат жены волоколамского депутата Андрей Алешкин отметил, что правоохранители города отрицают свою причастность к произошедшему и не располагают информацией о местонахождении политика. Правозащитник добавил, что супруга Бабича написала заявление в полицию в связи с похищением мужа и в прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий сотрудников ГИБДД, остановивших машину.