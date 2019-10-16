Телекритик о ток-шоу: Гордон и Малахов не способны сделать человека педофилом!

С мнением главы патриаршей комиссии совершенно не согласился телекритик Александр Мельман. В беседе с НСН он отметил, что влияние телевидения на человека вторично. Гораздо важнее, добавил собеседник, то, что появляется в человека по иным причинам.

«Дмитрий Смирнов, в общем то, известен своими экстравагантными высказываниями. Мне кажется, что в данном случае он неправ. Все сваливать на телевидения, ток-шоу было бы по меньшей мере упрощенно и легкомысленно, потому что эта проблема совсем другая. Она человеческая. Этот бес может вселиться. Это, действительно, болезнь, переходящая в ужасное преступление. Откуда появляется это маньячество? Почему-то мне кажется, что телевидение сильно вторично, это исключительно внешний фактор, а все это появляется внутри человека. Все это вопрос к психиатрам, может быть, к фрейдистам, может быть, к антропологам. Но телевидение здесь совсем не на первом месте. Оно не является в данном случае причиной», - объяснил он.

Кроме того, по словам телекритика, перечисленные программы не несут никакого вреда, а даже напротив имеют свою миссию – помогать людям.

«Мне кажется, наоборот, эти ток-шоу как-то сглаживают, даже смягчают в чем-то нравы людей. Я не зритель таких ток-шоу, но, как человек, который пишет о телевидении, знаю, что это за программы, знаком хорошо с их ведущими и понимаю, что такой мировой формат. Да, там много желтушного, но это лишь удовлетворяет любопытство человека и не более того. Но на фоне этого желтушного сверхзадача и Александра Гордона, и Андрея Малахова, тем более “Давай поженимся” помочь людям. Я очень серьезно на эту тему говорил с господином Гордоном, и даже говорил ему: “Саш, куда вы попали? Вы же совсем другого рода ведущий. Зачем вы ведете эту ерунду?”. А он меня убеждал, что это не ерунда, что он действительно и на самом деле пытается как-то улучшить нравы, что их программа реально помогает и, в общем-то, я верю тому, что мне сказал Гордон. И так же Малахов человек, достаточно умеющий сочувствовать. Сам посыл Малахова – сочувствие так или иначе. Поэтому, мне кажется, что господин Смирнов неправ здесь», - заключил собеседник НСН.

Ранее Министерство внутренних дел сообщило, что в России за пять лет резко возросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Преступность против «половой неприкосновенности несовершеннолетних» возросла на 42 процента. Такое положение дел адвокат Евгений Харламов объяснил нехваткой кадров. В беседе с НСН он сообщил, что количество полицейских сократилось почти вдвое. Кроме того, адвокат упрекнул сотрудников правоохранительных органов в медлительности, особенно в регионах.

