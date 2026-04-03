Телекритик не поверил в успех канала для животных

Отдельный ТВ-канал для домашних питомцев никого не заинтересует, заявил НСН Александр Мельман.

Телевидение — это вторичный канал получения информации, так как все уже давно есть в Интернете, поэтому передачи для животных будут смотреть максимум 10 человек, рассказал телекритик Александр Мельман в беседе с НСН.

Китайская компания Tencent запустила круглосуточный телеканал Pet TV специально для домашних собак и кошек. Об этом она сообщила на своем официальном сайте. Мельман усомнился в будущем этого проекта.

Привычка против тенденции: Кто в России до сих пор смотрит телевизор
«У нас есть тысячи каналов, есть и с похожим контентом — о животных, о путешествиях. Это не повлияет на общую ситуацию, но неудивительно, что можно добавить такой штришок, потому что есть спрос на какие-то новые эмоции, стилистические вещи. Но главный вопрос еще в том, насколько телевидение продолжает играть важную роль в жизни человека. Нишевое телевидение есть давно, но у него тоже должна быть своя аудитория. Может быть, 10 человек включат такой канал, но это остается бизнесом. Чтобы канал окупился, необходимо, чтобы люди платили деньги за контент, а в Интернете, в том числе и в Китае, можно найти все то же самое, но бесплатно. Телевизор — это уже вторичная данность», — указал он.

Ранее Мельман объяснил НСН, по каким передачам соскучились телезрители.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
