Привет «Бедной Насте»: В России снимут сериал в духе «Бриджертонов»
Костюмированные сериалы будут интересны женской аудитории во все времена, сказал НСН Александр Мельман.
Телезрители соскучились по красивым костюмированным сериалам, поэтому новая российская мелодрама может оказаться востребованным проектом, заявил НСН телекритик Александр Мельман.
Компания Russian Code работает над многосерийной исторической мелодрамой «История его служанки», сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви. Среди референсов сериала успешные зарубежные аналоги жанра, такие как «Бриджертоны», «Аббатство Даунтон», «Гордость и предубеждение». Над проектом работают сценаристы и креативные продюсеры сериала «Бедные смеются, богатые плачут» Алексей Малышев и Марина Никольская. Мельман подчеркнул, что в 90-е годы подобные истории заинтересовали зрительниц, поскольку позволили отвлечься от тревожной действительности.
«В 90-е нашим зрительница полюбилась «Рабыня Изаура» и прочие бразильские и мексиканские сериалы. Сказался фактор постсоветского периода. Время распада Советского Союза – время внутреннего беспокойства, непростого психологического состояние, когда продукты исчезали. Люди тянулись к другой красивой жизни. Им хотелось какого-то покоя, красивой жизни, нарядности, любви. Поскольку тогда в сериале было много серий, это была еще и некая стабильность. Зритель знал, что несмотря ни на что вечером включит телевизор. Можно сказать, что это феномен того времени. Сегодняшнее общее беспокойство тоже в чем-то можно сравнить с 90-ми. Возможно, женская аудитория вновь захочет посмотреть нечто подобное», - сказал он.
Как добавил Мельман, проекты такого жанра востребованы вне времени.
«Такие сериалы популярны на Западе. У нас другая жизнь, но мир глобален. Безусловно, в чем-то мы повторяем Запад. Политическая конъюнктура существует, но это внутреннее состояние всемирно. Однако, если какой-то конкретный режиссер снимает костюмированный сериал, это еще не значит, что он попал в тренд или обозначил его. Скорее продюсеры надеются на это. История довольно субъективная, случайная. Иногда мода на какие-то сериалы вызывается рукотворно. Это вопрос пиара, рекламы, слогана. Костюмированные сериалы во все времена вызывают интерес. Это бессмертная, неубиваемая вещь. Вспоминается не только «Рабыня Изауру», но также и проекты последующих лет, например, «Бедная Настя»», - заявил Мельман.
Исследование маркетинговой платформы МТС Ads Premium Video в декабре 2025 года показало, что 66% россиян, выбирая сериал, предпочитают детективы, триллеры и криминальные сериалы. Еще 55% респондентов скорее выберут комедию, а 45% - фантастику. Драмы и мелодрамы привлекают 42% опрошенных, а исторические проекты интересуют каждого третьего зрителя, напоминает «Радиоточка НСН».
