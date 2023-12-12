Телеканалы закладывают в сетке вещания на «Итоги года с Путиным» три часа

Начало прямой трансляции, которая пройдет 14 декабря, запланировано на полдень. Так, Первый канал, «Россия 1» НТВ и ОТР в своей сетке вещания заложили на программу эфир до 15:00.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что к «Итогам года с Путиным» поступило более миллиона вопросов.



