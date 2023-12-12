Телеканалы закладывают в сетке вещания на «Итоги года с Путиным» три часа

Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

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Начало прямой трансляции, которая пройдет 14 декабря, запланировано на полдень. Так, Первый канал, «Россия 1» НТВ и ОТР в своей сетке вещания заложили на программу эфир до 15:00.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что к «Итогам года с Путиным» поступило более миллиона вопросов.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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