Песков: Каждый отправивший вопрос Путину россиянин получит ответ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала» заявил, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступило уже больше 800 тысяч обращений.
По его словам, глава государства успеет ответить только на несколько десятков, а остальной массив предстоит обработать общероссийскому «Народному фронту».
«Мне рассказали, у них устойчивые связи с губернаторами, главами регионов. В итоге каждый гражданин получает ответ на свой вопрос, пусть это не лично устами президента, но ответ получает каждый», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Путин «очень тщательно» готовится к предстоящему публичному событию и лично знакомится с темами обращений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru