Песков: Каждый отправивший вопрос Путину россиянин получит ответ

По его словам, глава государства успеет ответить только на несколько десятков, а остальной массив предстоит обработать общероссийскому «Народному фронту».

«Мне рассказали, у них устойчивые связи с губернаторами, главами регионов. В итоге каждый гражданин получает ответ на свой вопрос, пусть это не лично устами президента, но ответ получает каждый», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин «очень тщательно» готовится к предстоящему публичному событию и лично знакомится с темами обращений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

