Телеканалам предложили отдать один процент эфира социальным роликам

Телевидение может помочь в профилактике правонарушений. Об этом в ходе пресс-конференции НСН «Детские тропы: Как обезопасить детей по дороге в школу?» заявил председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Основной принцип борьбы с преступлениями – это работа на опережение. Информирование населения – один из самых эффективных. Как правило, мы обсуждаем массовые преступления: вот кто-то взял и обманул пенсионеров и десятки тысяч пострадавших. Но один ролик в день все бы это пресек. Я предлагаю, чтобы 1% эфирного времени каждый телеканал тратил на профилактическую либо социальную информацию. Нужно снимать качественный контент совместно с МВД, ФСБ, Прокуратурой», - предложил Цветков.

9 октября в Саратове по дороге в школу в гараже была убита девятилетняя школьница. После произошедшего в Госдуме предложили вернуть смертную казнь.

