В Госдуме выступили за возвращение смертной казни

Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин в ходе пресс-конференции НСН заявил, что в Госдуму будет внесен проект закона по снятию моратория на смертную казнь. По его мнению, крайняя мера должна быть применена, в том числе в отношении преступников, покусившихся на жизнь детей.

«Мы считаем, что надо ужесточать ответственность для преступников. Надо снимать мораторий на смертную казнь. Я направил соответствующее письмо президенту Владимиру Путину. Готовлю поправки о смертной казни в Уголовный кодекс. Этот дамоклов меч должен висеть над преступниками. Такой законопроект будет внесен в Госдуму», - сообщил депутат.

Между тем зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против смертной казни. Она считает, что для преступника это будет слишком легкая смерть.

«Мне кажется, что человек должен гнить в аду и дальше продолжать страдать. А так – этот легкая история», - заявила она.

Тема пресс-конференции: «Детские тропы: Как обезопасить детей по дороге в школу?». После убийства девятилетней Лизы в Саратове в Госдуме начали обсуждать тему возвращения смертной казни в России.

