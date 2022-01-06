Телеканал «Россия» признан самым популярным у россиян
Телеканал «Россия» шестой раз подряд занял первое место по популярности среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.
Согласно данным Mediascope, на которые ссылается ВГТРК, средняя доля аудитории «России» увеличилась за год на 4% и составила 12,9%. Втрое место по популярности занял Первый канал, со среднегодовой долей аудитории 10,2%.
В ВГТРК подчеркнули, что «Россия» снова стала самым востребованным и надежным информационным каналом в России.
Выпуск «Вести» на канале «Россия» также занял первое место по зрительским просмотрам. Кроме того, среди ежедневных информационно-дискуссионных шоу лидерами стали программы «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Среди информационных форматов самое большое количество просмотров набрали программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» и «Вести в субботу» Сергея Брилева.
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