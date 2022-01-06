Телеканал «Россия» признан самым популярным у россиян

Телеканал «Россия» шестой раз подряд занял первое место по популярности среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

Согласно данным Mediascope, на которые ссылается ВГТРК, средняя доля аудитории «России» увеличилась за год на 4% и составила 12,9%. Втрое место по популярности занял Первый канал, со среднегодовой долей аудитории 10,2%.