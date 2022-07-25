Телеканал «Россия 1» стал самым просматриваемым в первом полугодии

Рейтинг телеканала за шесть месяцев составил 2,2%, доля просмотра — 15,1%. Второе место у «Первого канала» (1,4% и 10%), третье - у НТВ (1,2% и 8,6%).

В ТОП-10 также вошли «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС, «Домашний», «ТВ Центр», «Россия 24» и ТНТ.

Ранее международная рекламная группа GroupM «Accelerate research» провела исследование и выяснила, что уровень доверия россиян к телевидению снизился.