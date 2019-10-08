Мариничев: Telegram заслужил, но не попал в топ лучших мессенджеров

Роскачество составило рейтинг лучших мессенджеров для устройств, работающих на операционных системах Android и iOS. В случае с Android лучшими признали WhatsApp, Viber и Threema, а для iOS - WhatsApp, Viber, Skype. При этом заблокированный в России мессенджер Telegram при составлении рейтинга не учитывался.

Интернет-омбусдмен Дмитрий Мариничев в интервью НСН предположил, что составители списка лучших мессенджеров исключили Telegram без какого-то злого умысла.

«Я был на рабочей группе, когда обсуждались критерии по мессенджерам. Там достаточно качественно было подготовлено условное техзадание на разработку мессенджера, чтобы получить идеальный продукт. В целом, результат вполне адекватен, что подтверждается статистикой использования. Что касается отсутствия Telegram, как приложения - наверное, никакого злого умысла в данном случае нет, он не должен быть представлен на территории Российской Федерации, быть может, по этой причине он был исключен из рейтинга. Хотя, на самом деле, я не разделяю эту точку зрения», - сказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что Telegram, если бы его учитывали, обязательно попал в рейтинг лучших мессенджеров.