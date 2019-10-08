Мариничев: Telegram заслужил, но не попал в топ лучших мессенджеров
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил в эфире НСН, что при составлении рейтинга лучших мессенджеров Роскачество исключило мессенджер Павла Дурова «без злого умысла».
Роскачество составило рейтинг лучших мессенджеров для устройств, работающих на операционных системах Android и iOS. В случае с Android лучшими признали WhatsApp, Viber и Threema, а для iOS - WhatsApp, Viber, Skype. При этом заблокированный в России мессенджер Telegram при составлении рейтинга не учитывался.
Интернет-омбусдмен Дмитрий Мариничев в интервью НСН предположил, что составители списка лучших мессенджеров исключили Telegram без какого-то злого умысла.
«Я был на рабочей группе, когда обсуждались критерии по мессенджерам. Там достаточно качественно было подготовлено условное техзадание на разработку мессенджера, чтобы получить идеальный продукт. В целом, результат вполне адекватен, что подтверждается статистикой использования. Что касается отсутствия Telegram, как приложения - наверное, никакого злого умысла в данном случае нет, он не должен быть представлен на территории Российской Федерации, быть может, по этой причине он был исключен из рейтинга. Хотя, на самом деле, я не разделяю эту точку зрения», - сказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что Telegram, если бы его учитывали, обязательно попал в рейтинг лучших мессенджеров.
«Сто процентов бы вошел. Он обладает всеми необходимыми свойствами, которые были заявлены в качестве критериев для шорт-листа и определения условного победителя. С точки зрения безопасности, это все-таки некий набор клише и шаблонов, в которые мы с вами, как потребители, свято верим и утверждаем, что Telegram, условно, безопаснее WhatsApp. Это ни разу не так, чтобы такое утверждать, нужно проводить глубокий анализ, в том числе, программного кода», - добавил интернет-омбудсмен.
Примечательно, что недавно спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков (однофамилец пресс-секретаря президента РФ – НСН) заявил, что считает Telegram более безопасным мессенджером, нежели WhatsApp.
Telegram блокируется в России по решению суда с 16 апреля 2018 года, однако мессенджер с небольшими задержками, но все же продолжает работать у большинства российских пользователей.
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