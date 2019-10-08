Роскачество не включило Telegram в список лучших мессенджеров
Роскачество протестировало самые популярные у россиян мессенджеры, которые работают на платформах Android и iOS. Их оценили по 68 параметрам.
Как пишут «Дни.ру», первые места в рейтинги взяли WhatsApp, Viber, Threema на Android и WhatsApp, Viber, Skype на iOS. Специалисты отметили, что все эти приложения являются безопасными, хотя в некоторых из них отсутствует сквозное шифрование.
При этом в список не вошел мессенджер Telegram, так как по требованию Роскомнадзора доступ к нему на территории России ограничен.
Стоит отметить, что, несмотря на блокировку, Telegram продолжает работать у большинства россиян.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Джим Керри поделился карикатурой на Трампа и Зеленского
- В США неизвестный начертил в небе поздравление Путину
- Новости за ночь: Россияне могут остаться без крафтового пива
- Минэкономразвития предложило повысить налоги для малого бизнеса
- В Киеве рассказали о трех сценариях развития ситуации в Донбассе