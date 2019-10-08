Роскачество не включило Telegram в список лучших мессенджеров

Как пишут «Дни.ру», первые места в рейтинги взяли WhatsApp, Viber, Threema на Android и WhatsApp, Viber, Skype на iOS. Специалисты отметили, что все эти приложения являются безопасными, хотя в некоторых из них отсутствует сквозное шифрование.

При этом в список не вошел мессенджер Telegram, так как по требованию Роскомнадзора доступ к нему на территории России ограничен.

Стоит отметить, что, несмотря на блокировку, Telegram продолжает работать у большинства россиян.

