Telegram удалил неактивных пользователей

Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«В середине августа мы удалили все общедоступные адреса Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми или неактивными в течение последнего года», – сказал бизнесмен. Отмечается, что 99% имен будут возвращены в пул общедоступных, но с геолокационными и алгоритмическими ограничениями по использованию. Остальные будут проданы на аукционе на специальной платформе.

Ранее Дуров заявил, что на базе мессенджера Telegram может быть создана платформу для продажи никнеймов. Подобное нововведение принесет мессенджеру только успех.

