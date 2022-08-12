Дуров: Apple потребовала удалить анимированные версии стандартных эмоджи
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что Apple потребовала удалить анимированные версии стандартных эмоджи из обновленной версии мессенджера. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Дурова, это решение может быть хорошим для мессенджера в долгосрочной перспективе, так как компания планирует сделать эмоджи «более уникальными и узнаваемыми».
Дуров добавил, что в обновление были включены 10 других пакетов смайликов, а также возможность для любого пользователя загружать свои собственные смайлики.
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