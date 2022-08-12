Дуров: Apple потребовала удалить анимированные версии стандартных эмоджи

По словам Дурова, это решение может быть хорошим для мессенджера в долгосрочной перспективе, так как компания планирует сделать эмоджи «более уникальными и узнаваемыми».

Дуров добавил, что в обновление были включены 10 других пакетов смайликов, а также возможность для любого пользователя загружать свои собственные смайлики.



