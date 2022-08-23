Дуров допустил, что у Telegram появится платформа по продаже никнеймов

На базе мессенджера Telegram может быть создана платформу для продажи никнеймов, сообщает телеканал «360» со ссылекой на заявление основателя компании Павла Дурова.

Дуров объяснил задержку обновлений Telegram

Он не исключил, что зарезервированные имена пользователей и уникальные ссылки на группы и каналы появятся на аукционах. По словам бизнесмена, подобное нововведение принесет мессенджеру только успех.

Отмечается, что на торги можно было бы выставлять редкие никнеймы — слова из четырех букв. Мера привела бы к созданию новой платформы, где владельцы сетевых имен могли бы их передавать «заинтересованным сторонам в рамках защищенных сделок». В качестве базы для платформы команда Telegram рассматривает возможность применения TON, отметил Дуров.

Ранее бизнесмен заявил, что Apple потребовала удалить анимированные версии стандартных эмоджи из обновленной версии мессенджера.

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Фото: instagram.com/durov
ТЕГИ:TelegramПавел Дуров
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