Дуров допустил, что у Telegram появится платформа по продаже никнеймов

Он не исключил, что зарезервированные имена пользователей и уникальные ссылки на группы и каналы появятся на аукционах. По словам бизнесмена, подобное нововведение принесет мессенджеру только успех.

Отмечается, что на торги можно было бы выставлять редкие никнеймы — слова из четырех букв. Мера привела бы к созданию новой платформы, где владельцы сетевых имен могли бы их передавать «заинтересованным сторонам в рамках защищенных сделок». В качестве базы для платформы команда Telegram рассматривает возможность применения TON, отметил Дуров.

Ранее бизнесмен заявил, что Apple потребовала удалить анимированные версии стандартных эмоджи из обновленной версии мессенджера.

