Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенных данных

До этого Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах РФ.

Ранее Таганский суд Москвы признал сервис Twitch виновным в неудалении роликов, содержащих запрещённую к показу на территории России информацию. По решению суда, сервису был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также по данной статье КоАП был оштрафован сервис Pinterest. Ему суд назначил такой же штраф - 800 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

