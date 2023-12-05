Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенных данных
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, передает РИА Новости.
Отмечается, что протокол составлен за отказ по требованию Роскомнадзора удалить информацию, которая в России признана запрещенной.
До этого Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах РФ.
Ранее Таганский суд Москвы признал сервис Twitch виновным в неудалении роликов, содержащих запрещённую к показу на территории России информацию. По решению суда, сервису был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также по данной статье КоАП был оштрафован сервис Pinterest. Ему суд назначил такой же штраф - 800 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru