Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки об СВО

Суд признал компанию виновной в административном правонарушении и назначил штраф в четыре миллиона рублей

Речь идет о роликах на видеохостинге YouTube. В них содержались фейки о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине, а также информация, направленная на создание ложного мнения о мобилизации и возможности применения ядерного оружия.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить ложную информацию о Вооруженных силах России. Общая сумма взыскания с мессенджера составила 35 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

