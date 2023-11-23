Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки об СВО

Таганский суд Москвы наложил штраф на американскую компанию Google за неудаление недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине, пишет РИА Новости.

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Суд признал компанию виновной в административном правонарушении и назначил штраф в четыре миллиона рублей

Речь идет о роликах на видеохостинге YouTube. В них содержались фейки о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине, а также информация, направленная на создание ложного мнения о мобилизации и возможности применения ядерного оружия.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить ложную информацию о Вооруженных силах России. Общая сумма взыскания с мессенджера составила 35 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияYoutubeGoogle

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