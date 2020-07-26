Telegram начал тестировать видеозвонки

Telegram ввел тестовую функцию видеозвонков для пользователей iOS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Код Дурова».

Прежде, чем воспользоваться новой функцией, придется обновить приложение через App Store. Затем нужно десять раз кликнуть на значок настроек и открыть Debug-меню. В нем необходимо запустить функцию Experimental Feature. Видео звонок включится, если такая возможность будет у обоих собеседников.