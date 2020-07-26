Telegram начал тестировать видеозвонки

Telegram ввел тестовую функцию видеозвонков для пользователей iOS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Код Дурова».

Прежде, чем воспользоваться новой функцией, придется обновить приложение через App Store. Затем нужно десять раз кликнуть на значок настроек и открыть Debug-меню. В нем необходимо запустить функцию Experimental Feature. Видео звонок включится, если такая возможность будет у обоих собеседников.

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Также тестовая функция позволяет установить в профиле видеоаватар и обмениваться с другими пользователями файлами любого типа размером до 2 Гб.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев пояснил НСН, что возможность услышать критику в свой адрес заставляет РПЦ искать мессенджеры, где невозможно оставлять комментарии.

«Выбор Telegram-канала понятен: там не обратной связи. Пришла и говорю, ответ не предусмотрен. Когда создали страницу Патриарха «ВКонтакте» он получил такой онлайн-ответ, что мгновенно ввели цензуру. Дорого держать штат цензоров, которые круглые сутки мониторят и редактируют комментарии», - пояснил отец Андрей.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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