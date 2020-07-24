Кураев: РПЦ уходит в Telegram, чтобы не получать обратной связи

Разговаривать с молодежью на одном языке Русская Православная церковь будет через Telegram. Этот мессенджер глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «премиум-сегментом» по сравнению с другими каналами и социальными сетями.

Почему выбор пал на Telegram, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в интервью НСН объяснил односторонней связью в мессенджере.

«Выбор Telegram -канала понятен: там не обратной связи. Пришла и говорю, ответ не предусмотрен. Когда создали страницу Патриарха «ВКонтакте» он получил такой онлайн-ответ, что мгновенно ввели цензуру. Дорого держать штат цензоров, которые круглые сутки мониторят и редактируют комментарии», - пояснил отец Андрей.