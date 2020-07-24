Кураев: РПЦ уходит в Telegram, чтобы не получать обратной связи
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев пояснил НСН, что возможность услышать критику в свой адрес заставляет РПЦ искать мессенджеры, где невозможно оставлять комментарии.
Разговаривать с молодежью на одном языке Русская Православная церковь будет через Telegram. Этот мессенджер глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «премиум-сегментом» по сравнению с другими каналами и социальными сетями.
Почему выбор пал на Telegram, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в интервью НСН объяснил односторонней связью в мессенджере.
«Выбор Telegram -канала понятен: там не обратной связи. Пришла и говорю, ответ не предусмотрен. Когда создали страницу Патриарха «ВКонтакте» он получил такой онлайн-ответ, что мгновенно ввели цензуру. Дорого держать штат цензоров, которые круглые сутки мониторят и редактируют комментарии», - пояснил отец Андрей.
Обосновывая выбор Telegram, Владимир Легойда уточнил, что отталкивались от количества подписчиков у самых читаемых церковных авторов. В частности, аккаунты ректора Сретенской духовной семинарии архиепископа Амвросия (Ермакова) и замуправделами Московской патриархии епископа Саввы (Тутунова) имеют более 5 тысяч подписчиков.
«Конечно, своя аудитория у этого канала будет. Но пока в Telegram –канале самого Легойды мы видим, что он бесконечно рекламируют кремлевских соловьев, а они - его. Его канал заполнен только рекламой собственных передач, ничего полезного из него узнать нельзя», - резюмировал протодиакон Андрей Кураев.
Отвечая на вопрос о критике в адрес РПЦ в интервью каналу «11 ЭКЮ» Владимир Легойда отметил, что не боится подобных выпадов в сторону РПЦ. Самое важное, что церковь помогает человеку найти главное в жизни.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
801 тыс.+5 811 / сут.
Умерли
13 046+154 / сут.
Выздоровели
589 тыс.+8 444 / сут.
- Утверждён календарь нового сезона РПЛ
- В Кремле прокомментировали заявление Трампа о трудных временах в России
- Станцию метро «Новокузнецкая» закрыли из-за бесхозной сумки
- Белорусский оппозиционер Цепкало уехал в Москву, опасаясь ареста
- Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru