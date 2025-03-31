Telegram-каналы обяжут платить 3% вне зависимости от числа подписчиков

Закон об обязательном отчислении 3% от дохода с рекламы распространяется на владельцев Telegram-каналов и блогеров вне зависимости от количества подписчиков. Об этом в беседе с ТАСС сообщила председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.

По ее словам, любой автор, размещающий рекламу, считается рекламораспространителем и обязан уплачивать сбор, тогда как рекламодатели от этого платежа освобождены. Закон затрагивает также операторов рекламных систем, их посредников и агентов, заключивших договоры с рекламодателями напрямую или через посредников.