Telegram-каналы обяжут платить 3% вне зависимости от числа подписчиков

Закон об обязательном отчислении 3% от дохода с рекламы распространяется на владельцев Telegram-каналов и блогеров вне зависимости от количества подписчиков. Об этом в беседе с ТАСС сообщила председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.

По ее словам, любой автор, размещающий рекламу, считается рекламораспространителем и обязан уплачивать сбор, тогда как рекламодатели от этого платежа освобождены. Закон затрагивает также операторов рекламных систем, их посредников и агентов, заключивших договоры с рекламодателями напрямую или через посредников.

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Гринь уточнила, что в случае неуплаты сбора в течение 10 дней после получения уведомления Роскомнадзор может инициировать процедуру взыскания. Размер штрафа за нарушение может достигать 500 тысяч рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому распространители интернет-рекламы, ориентированной на российскую аудиторию, должны отчислять 3% дохода за квартал в федеральный бюджет. Документ вступает в силу 1 апреля, контроль за его исполнением возложен на Роскомнадзор, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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