СМИ: Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях могут увеличить в 40 раз
В России могут в 40 раз увеличить штрафы для блогеров за размещение рекламы в запрещенных соцсетях, сообщают «Известия».
С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. 25 марта Дума в окончательном чтении приняла проект закона, устанавливающего запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Выборный указал со ссылкой на специалистов, что наказание за нарушение этого требования не должно быть мягким, потому что доходы за такую рекламу способны быть миллионными, а штрафы – мизерные.
Парламентарий также допустил проработку вопроса об увеличении административных штрафов для бизнеса, который так рекламирует собственную продукцию и услуги.
Если в России будет принят закон о запрете рекламы на видеохостинге YouTube и в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), то пользователи могут лишиться многих популярных YouTube-шоу и качественного контента от блогеров. Об этом в беседе с НСН рассказал сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru