Telegram-канал российских комиков набрал более 1 миллиона подписчиков
17 февраля 202215:55
Telegram-канал российских комиков «Круги на полях» набрал более одного миллиона подписчиков. Об этом сообщает ряд СМИ.
Сейчас на канал подписаны 1 миллион 31 тысяча 7 пользователей, но цифры увеличиваются с каждым часом.
Он был создан примерно месяц назад и запомнился пользователям тем, что в нем известные комики, в том числе Нурлан Сабуров, Кирилл Селегей, Денис Чужой и Иван Усович общаются между собой с помощью стандартных круглых видеосообщений мессенджера.
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17 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru