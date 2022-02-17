Telegram-канал российских комиков набрал более 1 миллиона подписчиков

Telegram-канал российских комиков «Круги на полях» набрал более одного миллиона подписчиков. Об этом сообщает ряд СМИ.

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Сейчас на канал подписаны 1 миллион 31 тысяча 7 пользователей, но цифры увеличиваются с каждым часом.

Он был создан примерно месяц назад и запомнился пользователям тем, что в нем известные комики, в том числе Нурлан Сабуров, Кирилл Селегей, Денис Чужой и Иван Усович общаются между собой с помощью стандартных круглых видеосообщений мессенджера.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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