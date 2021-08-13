Резидент Stand-Up Club объяснил лидерство «Маши и Медведя»
Резидент Stand up Club №1 Гарик Оганисян специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Подмосковье стало лидером по производству пива в России
По итогам первого полугодия 2021 года Московская область заняла первое место по производству пива в России и Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Гарик Оганисян : «Во-первых, сочувствую Саратовской области, которая где-то сейчас расстроилась, потому что и тут они не первые. Зато по-другому заиграла песня «если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера». Теперь она более аргументированная. Поздравляю жителей Подмосковья, думаю, что они смогут отметить эту новость пивом, чем же еще?» - пошутил он.
Байден заблудился возле Белого дома
Президент США Джо Байден заблудился на входе в свою резиденцию, проигнорировав указания агента безопаности, видеозапись опубликована на странице в Twitter издания The Hill.
Гарик Оганисян : «Я подумал смешно, если ты идешь по Америке и встречаешь президента, который просит ему помочь найти Белый дом. При этом узнает, есть ли у тебя Яндекс-карты. А ты смотришь на него и думаешь, я же за тебя голосовал, а ты даже не можешь найти Белый дом», - пофантазировал собеседник НСН.
Мультфильм «Маша и Медведь» стал лидером глобального рейтинга детского контента
По данным международного исследовательского агентства Parrot Analytics, российский мультфильм стал самым востребованным в течение последних 60 дней шоу для дошкольного возраста, обогнав британский мультсериал «Свинка Пеппа», канадский «Щенячий патруль» и американский образовательный телесериал «Улица Сезам».
Гарик Оганисян : «Я долго думал, в чем причина, почему «Маша и Медведь» стала первой. И мне кажется, вся отгадка в медведе. Потому что медведь - это что? Это «Единая Россия»! А «Единая Россия», что? Всегда первая!» - сказал комик.
Артиста ансамбля Надежды Бабкиной задержали за оборот оружия
Полиция пришла к 38-летнему Дмитрию Шакину во время репетиции. Он не стал оказывать сопротивление и добровольно отправился в отдел. В настоящее время артист находится под подпиской о невыезде.
Гарик Оганисян : «Представляете, насколько жестокие репетиции у Надежды Бабкиной, что человек готов пойти в отделение полиции, лишь бы отдохнуть», - предположил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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