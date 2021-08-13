Резидент Stand-Up Club объяснил лидерство «Маши и Медведя»

Гарик Оганисян : «Я подумал смешно, если ты идешь по Америке и встречаешь президента, который просит ему помочь найти Белый дом. При этом узнает, есть ли у тебя Яндекс-карты. А ты смотришь на него и думаешь, я же за тебя голосовал, а ты даже не можешь найти Белый дом», - пофантазировал собеседник НСН.

