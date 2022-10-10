Telegram дал сбой

Как сообщает ТАСС, в сервисе наблюдается замедление в отправке сообщений. Некоторым пользователям уведомления о новых сообщениях не приходят вообще. Уточняется, что чаще всего жалобы на проблемы в работе сервиса приходит из Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы.

Ранее агрегатор такси «Яндекс Go» сообщал о сбое в работе. Проблемы с заказом машин там объяснили техническими причинам.