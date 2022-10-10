Telegram дал сбой
В России наблюдаются сбои в работе сети Telegram. Как следует из данных детектора сбоев Brand Analytics, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, в 9:45 мск, 55% пользователей, у которых возникли проблемы сообщили, что Telegram вообще не работает. 23% пожаловались на трудности с отправкой сообщений, 13% отметили проблемы с получением сообщений.
Как сообщает ТАСС, в сервисе наблюдается замедление в отправке сообщений. Некоторым пользователям уведомления о новых сообщениях не приходят вообще. Уточняется, что чаще всего жалобы на проблемы в работе сервиса приходит из Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы.
Ранее агрегатор такси «Яндекс Go» сообщал о сбое в работе. Проблемы с заказом машин там объяснили техническими причинам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru