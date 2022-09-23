«Яндекс Go» сообщил о сбое в работе агрегатора такси
Агрегатор такси «Яндекс Go» сообщил о сбое в работе. Проблемы с заказом машин там объяснили техническими причинам. В пресс-службе сервиса агентству ТАСС подтвердили, что некоторые пользователи сегодня испытывали сложности, но сейчас сервис работает в штатном режиме.
«Мы приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось», - извинились в пресс-службе «Яндекс Go».
Ранее координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что рост цен на автозапчасти не окажет влияние на стоимость поездок в такси, так как ценообразование зависит от политики монополиста «Яндекса» в отношении конкурентов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Турция призвала отменить право вето в Совбезе ООН
- Курс фунта опустился ниже 1,1 доллара впервые с 1985 года
- Главного подмосковного нотариуса отправили под домашний арест
- Зал Зарядье открывает Новое пространство для молодежной аудитории
- Путин повысил оклады российских госслужащих
- В Свердловской области некоторым находящимся в запасе запретили выезд из России
- Toyota подтвердила прекращение производства автомобилей в России
- Умер режиссер Владимир Краснопольский
- В Кремле опровергли сообщения о планах мобилизовать 1,2 млн россиян
- «Поставить на колени». Посол обвинил США в желании низвергнуть Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru