«Яндекс Go» сообщил о сбое в работе агрегатора такси

Агрегатор такси «Яндекс Go» сообщил о сбое в работе. Проблемы с заказом машин там объяснили техническими причинам. В пресс-службе сервиса агентству ТАСС подтвердили, что некоторые пользователи сегодня испытывали сложности, но сейчас сервис работает в штатном режиме.

«Мы приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось», - извинились в пресс-службе «Яндекс Go».

Ранее координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что рост цен на автозапчасти не окажет влияние на стоимость поездок в такси, так как ценообразование зависит от политики монополиста «Яндекса» в отношении конкурентов.