Телефонные разговоры Скрипаля с родственниками переданы в СК

Племянница бывшего сотрудника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля Виктория передала записи телефонных разговоров с ним Следственному комитету, сообщает ТАСС. По словам Виктории Скрипаль, номера, с которых он звонил, зарегистрированы в Великобритании, каждый раз они были разными.

Накануне газета «Московский комсомолец» сообщила, что Сергей Скрипаль звонил своей племяннице 9 мая. На автоответчике он оставил родственникам поздравление с Днем Победы.

Дипломат Николай Платошкин заявил в эфире НСН, что запись на автоответчик монолога экс-разведчика доказывает, что Британии невыгодно давать ему право высказаться открыто.

