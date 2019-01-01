Телефонные разговоры Скрипаля с родственниками переданы в СК
Племянница бывшего сотрудника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля Виктория передала записи телефонных разговоров с ним Следственному комитету, сообщает ТАСС. По словам Виктории Скрипаль, номера, с которых он звонил, зарегистрированы в Великобритании, каждый раз они были разными.
Накануне газета «Московский комсомолец» сообщила, что Сергей Скрипаль звонил своей племяннице 9 мая. На автоответчике он оставил родственникам поздравление с Днем Победы.
Дипломат Николай Платошкин заявил в эфире НСН, что запись на автоответчик монолога экс-разведчика доказывает, что Британии невыгодно давать ему право высказаться открыто.
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