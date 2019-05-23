Сергей Скрипаль позвонил в Россию 9 мая

Отравленный в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль звонил своей племяннице Виктории 9 мая. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец». По данным издания, Срипаль хотел поздравить племянницу с Днем Победы, однако ее телефон оказался вне зоны доступа, и дядя оставил сообщение на автоответчике.

Бывший сотрудник разведуправления и британский агент поздравил родственников с праздниками и спросил о здоровье мужа племянницы. Скрипаль также сказал, что у него и у его дочери Юли все хорошо.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года, пишут «Известия». Оба были госпитализированы. В мае прошлого года Юлия Скрипаль выступила с обращением к России. Сам Сергей Скрипаль после отравления ни разу на связь с родственниками в России не выходил.

