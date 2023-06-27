«Телефон не поможет!»: Россиянам рассказали, как спастись в лесу

«Нужно сообщить родственникам или знакомым по даче, если вы собираетесь идти в лес. Если вы заходите в лес с целью сбора грибов, ягод, то примерно должны предполагать, какой это район. Лучше всего, конечно, иметь компас, карту, отмечать точку, где вы заходите. Но это бывает не всегда. Одежда должна быть яркая, с собой нужно брать маленький рюкзачок с запасом воды, какой-то перекус, средства от комаров, фонарик. Этот маленький наборчик очень серьезно облегчает работу спасателям», - рассказал он.

Щетинин отметил, что многие рассчитывают на мобильный телефон, который в условиях леса не всегда может помочь. Спасатель призвал не паниковать и оставаться на месте, чтобы не усугубить ситуацию.

«Многие надеются на мобильный телефон, что он выручит в самой тяжелой ситуации. Но не всегда есть телефонная связь. Если такая возможность есть, нужно звонить но номеру «112», сообщать, что вы потерялись. Как правило, в лесу навигатор в телефоне не очень хорошо работает, надеяться на него особо не стоит. Если вы потерялись, не надо паниковать и бегать, вам нужно находиться на месте, заботиться о ночлеге, не бежать куда-то. Всегда есть шанс заблудиться еще глубже и серьезнее. Нужно выбрать какое-то сухое место, оценить возможность разведения костра или найти какую-то одежду, кусок материала, которым можно согреться», - резюмировал собеседник НСН.

Школьники на уроках ОБЖ не получают необходимых знаний, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, заявил ранее аттестованный спасатель, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с «Радиоточке НСН».



