Тела умерших с коронавирусом в Петербурге хоронят в закрытых гробах

В Санкт-Петербурге тела умерших с диагнозом коронавирусной инфекции хоронят в закрытых гробах или кремируют. Причём, их не выдают для прощания родственникам, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по северной столице.

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В гробу захоронение организуется на новом Колпинском городском кладбище. В случае кремации родные получают урну с прахом, которую захоранивают по своему усмотрению, отмечает «Свободная пресса».

По данным регионального оперативного штаба, в Санкт-Петербурге на сегодня умерли восемь пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.


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