Тела умерших с коронавирусом в Петербурге хоронят в закрытых гробах

В гробу захоронение организуется на новом Колпинском городском кладбище. В случае кремации родные получают урну с прахом, которую захоранивают по своему усмотрению, отмечает «Свободная пресса».

По данным регионального оперативного штаба, в Санкт-Петербурге на сегодня умерли восемь пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.



