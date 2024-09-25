«Технологический рывок»: Лантратова объяснила изменения вступительных испытаний в вузы

Об изменениях вступительных испытаний в вузы можно было предупредить заранее, однако у Минобрнауки есть свои мотивы для спешки – в экономике остро не хватает квалифицированных инженерных кадров и учителей, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в интервью НСН.

Ранее Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения новые перечни вступительных испытаний (ВИ), по которым в вузы можно поступить на ту или иную специальность. В частности, вузы смогут назначить физику как ВИ-2 по 138 специальностям (сейчас предмет обязателен для пяти, связанных с фундаментальной наукой). Кроме того, будущим учителям-«профильникам» потребуется сдать ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать.