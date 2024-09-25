«Технологический рывок»: Лантратова объяснила изменения вступительных испытаний в вузы
Даже если предложенные изменения будут реализованы уже во время приемной кампании 2025 года, то все дети окажутся в равных условиях, а поступят самые подготовленные, отметила в эфире НСН депутат Яна Лантратова.
Об изменениях вступительных испытаний в вузы можно было предупредить заранее, однако у Минобрнауки есть свои мотивы для спешки – в экономике остро не хватает квалифицированных инженерных кадров и учителей, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в интервью НСН.
Ранее Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения новые перечни вступительных испытаний (ВИ), по которым в вузы можно поступить на ту или иную специальность. В частности, вузы смогут назначить физику как ВИ-2 по 138 специальностям (сейчас предмет обязателен для пяти, связанных с фундаментальной наукой). Кроме того, будущим учителям-«профильникам» потребуется сдать ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать.
«Сейчас новая версия перечня вступительных испытаний в российские вузы размещена в открытом доступе для публичного обсуждения. Ознакомиться с документом могут все желающие. Пока жалоб от избирателей ко мне не поступало, но я уверена, что обращения по этому поводу будут – родителей и ребят можно понять, к ЕГЭ готовятся заранее, как правило, еще с начала 10 класса. Многие привлекают репетиторов. И менять правила поступления меньше, чем за год – не вполне справедливо. На мой взгляд, о таких изменениях надо предупреждать заранее, за два года – чтобы ученики и их родители успели адаптироваться и подготовиться», – сказала она.
По словам депутата, изменения вызваны тем, что в экономике страны остро не хватает квалифицированных инженерных кадров, без которых не добиться технологического рывка.
«С другой стороны, у Минобрнауки также есть свои мотивы для спешки – в экономике сложилась непростая ситуация, нам остро не хватает квалифицированных инженерных кадров. Поэтому запрос на увеличение специальностей, для которых обязательна сдача физики, исходит от наших ведущих промышленных и энергетических компаний. Без квалифицированных кадров нам не удастся совершить технологический рывок, о необходимости которого говорит президент», – указала собеседница НСН.
Лантратова отметила, что России также необходимы квалифицированные учителя, чем вызваны изменения вступительных испытаний и в педагогические вузы.
«То же самое касается и изменений испытаний для педагогических кадров. Эту проблему научное сообщество поднимало очень давно... Преподаватель, который даже не сдавал выпускной экзамен по своему предмету – это нонсенс. Поэтому предложенные изменения станут важным шагом к повышению квалификации будущих учителей», – подчеркнула она.
По словам депутата, даже если предложенные изменения будут реализованы уже во время приемной кампании 2025 года, то все поступающие окажутся в равных условиях, а поступят самые подготовленные.
«Недовольство школьников и родителей вполне обоснованно, и я его отчасти разделяю. Однако, даже если предложенные Минобрнауки изменения будут реализованы уже во время приемной кампании 2025 года, то все дети окажутся в равных условиях и поступят наиболее подготовленные ребята. Никакой катастрофы не произойдет, хотя кому-то, возможно, придется либо изменить приоритеты в подготовке к ЕГЭ, либо выбрать другую специальность для поступления», – добавила она.
Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что результаты приемной кампании-2024 оказались лучше, чем прошлогодние. Отмечалось, что многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов. В 2024 году было выделено более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены в регионы, передает «Радиоточка НСН».
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