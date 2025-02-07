В России вырос спрос на планшеты

Отмечается, что на новые планшеты в прошлом году россияне потратили 63,5 млрд рублей - на 23% больше, чем в 2023 году. При этом, по данным аналитиков, средняя стоимость гаджетов не изменилась - 20,3 тысячи рублей.

Больше всего в 2024 году в России было продано планшетов Huawei, Honor, Samsung и Redmi. Замкнули ТОП-5 устройства компании Apple, которая стала лидером по объёму заработанных денег.

Самым популярным планшетом в прошлом году стал Redmi Pad SE.

Ранее правительство РФ утвердило список отечественных программ для обязательной предустановки на планшеты, включив в него платёжный сервис «МИР», «Госуслуги» и магазин приложений RuStore, сообщает RT.