В России вырос спрос на планшеты
В 2024 году в России было продано 3,1 млн планшетов. Как сообщает группа «М.Видео-Эльдорадо», это на 22% больше итогов 2023 года.
Отмечается, что на новые планшеты в прошлом году россияне потратили 63,5 млрд рублей - на 23% больше, чем в 2023 году. При этом, по данным аналитиков, средняя стоимость гаджетов не изменилась - 20,3 тысячи рублей.
Больше всего в 2024 году в России было продано планшетов Huawei, Honor, Samsung и Redmi. Замкнули ТОП-5 устройства компании Apple, которая стала лидером по объёму заработанных денег.
Самым популярным планшетом в прошлом году стал Redmi Pad SE.
Ранее правительство РФ утвердило список отечественных программ для обязательной предустановки на планшеты, включив в него платёжный сервис «МИР», «Госуслуги» и магазин приложений RuStore, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru