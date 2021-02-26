Климатолог объяснил холодную зиму

«Тогда было существенно холоднее. Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса», - сказал Кокорин в интервью радио Sputnik, отметив, что нынешняя зима кажется особенно холодной на фоне более теплых зим, которые наблюдались в последние годы.

Климатолог также объяснил, что в последние годы зимы чаще бывают либо холодными, либо теплыми, но не «средними». Это происходит из-за того, что на климат оказывает сильное влияние деятельность человека. По словам Хохлова, человечество на 5% усилило парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлив, создавая углекислый газ и повышая среднюю температуру зим.

Между тем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальный холод сменится весенней погодой в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях в начале марта, передает RT.

