Климатолог объяснил холодную зиму
Уходящая зима не стала чересчур холодной, как могло показаться россиянам. Об этом рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
Специалист отмечает, что зима была в пределах нормы, если сравнивать ее со средними показателями за период с 1961 по 1990 год.
«Тогда было существенно холоднее. Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса», - сказал Кокорин в интервью радио Sputnik, отметив, что нынешняя зима кажется особенно холодной на фоне более теплых зим, которые наблюдались в последние годы.
Климатолог также объяснил, что в последние годы зимы чаще бывают либо холодными, либо теплыми, но не «средними». Это происходит из-за того, что на климат оказывает сильное влияние деятельность человека. По словам Хохлова, человечество на 5% усилило парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлив, создавая углекислый газ и повышая среднюю температуру зим.
Между тем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальный холод сменится весенней погодой в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях в начале марта, передает RT.
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