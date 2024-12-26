Театр Олега Табакова представил новогодний спектакль для детей в клиниках Москвы
Театр Олега Табакова совместно с фондом «Подари жизнь» подготовил уже традиционный спектакль для детей, которые находятся на лечении в стационарах российской столицы. Показы «Новогоднего переполоха» для несовершеннолетних пациентов проводятся с 20 по 28 декабря.
Театра Олега Табакова принимает участие в такой благотворительной предновогодней акции уже 18 лет. На этот раз к ней присоединились и актеры театра «Современник». Две труппы сотрудничают в рамках совместной кампании «ТОТ Современник», которая стартовала минувшим летом.
Сказка «Новогодний переполох» - это рассказ о приключениях, мечтах и настоящей дружбе. Благодаря спектаклю маленькие зрители невольно отвлекаются от непростой жизненной ситуации и окунаются в предпраздничную атмосферу.
«Любовь выражается в действиях. Вы протягиваете свою руку, чтобы людям стало легче, и это - величайшее проявление человеческого духа», - отметил художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.
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