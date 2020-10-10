Театр Луны оштрафуют за нарушение антиковидных мер
Московскому Театру Луны грозил штраф до полумиллиона рублей. Нарушения мер профилактики коронавируса выявил Роспотребнадзор, пояснила журналистам сообщила главный специалист управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.
«Мы провели обследование Театра Луны по адресу: ул. Малая Ордынка, д. 31, стр. 1. В рамках профилактики коронавирусной инфекции театром организованы следующие мероприятия: организован входной контроль, проводится измерение температуры тела всех зрителей, всем выдаются маски и перчатки, в гардеробе выдаются бинокли с дезинфицирующими салфетками, имеется социальная разметка на полу. У них закуплены ультрафиолетовые облучатели в количестве 10 штук. Также в зрительном зале зрители рассаживаются в шахматном порядке. В основном все зрители и сотрудники были в масках, однако в зрительном зале до 30 сотрудников были со спущенными масками. Пятидневный запас масок в театре также имеется. Из недостатков хочется отметить следующее: не во всех помещениях имеется социальная разметка, в частности, ее не было в помещении санузлов и не было в лифте», - сказала Калугина.
Также выявлено отсутствие дезинфицирующего средства, инструкции по его применению и собственно уборки контактных поверхностей.
Штраф в качестве меры административной ответственности может наложить суд. Сумма взыскания может составить до 500 тыс. рублей либо приостановлена деятельность театра на срок до 90 суток.
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу сказал, что закрытие Москвы из-за ситуации с коронавирусом – это последняя мера, на которую пойдут власти города. Решение о введении новых ограничений из-за коронавируса будет приниматься по итогам следующей недели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru