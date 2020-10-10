Театр Луны оштрафуют за нарушение антиковидных мер

«Мы провели обследование Театра Луны по адресу: ул. Малая Ордынка, д. 31, стр. 1. В рамках профилактики коронавирусной инфекции театром организованы следующие мероприятия: организован входной контроль, проводится измерение температуры тела всех зрителей, всем выдаются маски и перчатки, в гардеробе выдаются бинокли с дезинфицирующими салфетками, имеется социальная разметка на полу. У них закуплены ультрафиолетовые облучатели в количестве 10 штук. Также в зрительном зале зрители рассаживаются в шахматном порядке. В основном все зрители и сотрудники были в масках, однако в зрительном зале до 30 сотрудников были со спущенными масками. Пятидневный запас масок в театре также имеется. Из недостатков хочется отметить следующее: не во всех помещениях имеется социальная разметка, в частности, ее не было в помещении санузлов и не было в лифте», - сказала Калугина.



Также выявлено отсутствие дезинфицирующего средства, инструкции по его применению и собственно уборки контактных поверхностей.



Штраф в качестве меры административной ответственности может наложить суд. Сумма взыскания может составить до 500 тыс. рублей либо приостановлена деятельность театра на срок до 90 суток.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу сказал, что закрытие Москвы из-за ситуации с коронавирусом – это последняя мера, на которую пойдут власти города. Решение о введении новых ограничений из-за коронавируса будет приниматься по итогам следующей недели.

